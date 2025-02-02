بوغالي يتسلم التقريرين المتعلقين بقانوني الأحزاب السياسية والجمعيات

تسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، التقريرين المتعلقين بمراجعة المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين للأحزاب السياسية والجمعيات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن "فوجي العمل كانا قد استكملا مراجعة المشروعين التمهيديين للقانونين العضويين للأحزاب السياسية والجمعيات، بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت مشاورات واستماعات لعدد من المختصين والفاعلين".

وأضاف البيان أن "اللقاء حضره نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيسا الفوجين، زوهير ناصري وبربارة الحاج شيخ، إلى جانب عدد من أعضاء الفوجين".