الجلفة: الإطاحة بشبكة لترويج المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، خلال هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية، إذ أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص في العقد الثاني من العمر، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، مع ضبط كميات معتبرة من المواد المخدرة.

وجاءت هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المستمرة لمصالح أمن ولاية الجلفة في مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة ما يتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تمت بعد تحريات وأبحاث ميدانية دقيقة، تحت إشراف النيابة المختصة، إذ تم تحديد نشاط الشبكة ومتابعة تحركات أفرادها، قبل أن يتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيفهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من المؤثرات العقلية.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز 1370 كبسولة، و22 قرصا، بالإضافة إلى قارورة تحتوي على سائل مهلوس، ومبلغ مالي قدره 597.000 دج، يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.