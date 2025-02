L'occupation sioniste poursuit son agression en Cisjordanie

L'armée d'occupation sioniste poursuit, pour le 14e jour consécutif, son agression contre les gouvernorats de Jénine, Tulkarem et Tubas, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Elle détruit des quartiers résidentiels, en assiège d'autres et arrête des Palestiniens.

Des témoins oculaires ont rapporté, ce lundi, que des troupes sionistes ont envahi la ville de Silat al-Harithiya, à l'ouest de Jénine, et ont encerclé plusieurs maisons.

Les témoins ont ajouté que l'armée a demandé, via des haut-parleurs, aux habitants de se rendre. Ils ont précisé que les forces d'occupation ont ouvert le feu avec des balles réelles et lancé des grenades assourdissantes en direction des maisons, avant d'arrêter deux citoyens et de se retirer.

Dans ce contexte, les "Brigades al-Quds", la branche armée du mouvement du Jihad islamique, ont déclaré dans un communiqué que leurs combattants ont fait exploser des engins explosifs contre plusieurs véhicules qui avaient envahi Silat al-Harithiya. Le communiqué a précisé qu'ils ont réussi à infliger des "dommages directs" aux véhicules.

Dans le camp de réfugiés de Jénine, assiégé depuis 14 jours, l'armée d'occupation sioniste poursuit son opération militaire, avec un survol intensif de drones de reconnaissance. Hier dimanche, l'armée sioniste a fait exploser des quartiers résidentiels dans le camp pour la première fois depuis 2002, selon le gouverneur de Jénine, Kamal Abu Rab.

Depuis le 21 janvier dernier, l'armée sioniste a lancé une opération militaire dans la ville de Jénine et son camp de réfugiés, qui a fait 25 martyrs palestiniens jusqu'au matin d'hier.

Parallèlement à l'opération militaire dans le camp de Jénine, l'armée sioniste mène des incursions dans plusieurs villes voisines, notamment Qabatia et Burqin.

Pour le huitième jour, l'armée sioniste poursuit une vaste agression militaire dans la ville de Tulkarem et son camp de réfugiés, détruisant l'infrastructure et procédant à l'arrestation de dizaines de Palestiniens. Des centaines de familles ont été forcées de fuir, tandis que trois Palestiniens ont été tués et d'autres blessés, dont un enfant et une journaliste. L'armée sioniste a transformé des maisons palestiniennes à Tulkarem et dans son camp en casernes militaires, après avoir forcé les habitants à les évacuer.

En parallèle, l'armée sioniste poursuit, pour le deuxième jour, son agression contre les Palestiniens et leurs biens dans la ville de Camp al-Fari’ah et la ville de Tamoun, dans le gouvernorat de Tubas.