La FIFA s'intéresse au championnat algérien

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) accorde une grande attention à la compétition algérienne, tant en première qu'en deuxième division, en raison de son taux de visionnage élevé et record sur le web.

Des représentants de la FIFA ont rencontré, ce dimanche, des responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) au siège de cette dernière. Lors de la réunion, la FIFA a exprimé son désir d'acquérir les droits exclusifs de diffusion des matchs de la Ligue 1 algérienne sur sa plateforme en ligne, ce qui ne pourrait se réaliser qu'en négociant avec l'Entreprise publique de télévision algérienne, qui détient actuellement les droits de diffusion des matchs de la compétition. La demande de la FIFA porte spécifiquement sur la diffusion exclusive des matchs sur sa plateforme en ligne, tandis que l'Entreprise publique de télévision conserverait le droit de diffuser les matchs à la télévision, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays.

Cette demande survient après que les responsables de la FIFA aient reconnu que les matchs de la Ligue 2 algérienne, diffusés sur leur plateforme en ligne (un contrat signé avec la FAF lors de la présidence de Djamel Zefizef), ont enregistré un taux de visionnage élevé, atteignant deux millions de vues. Ce chiffre place la Ligue 2 algérienne au premier rang en Afrique en termes de taux de visionnage, suivie par la compétition du Malawi, puis par celles d'Afrique du Sud et du Nigeria.

La FIFA accorde une grande importance aux moyens de développer le football et de le promouvoir, et elle est convaincue que mettre en avant les compétitions sur sa plateforme en ligne peut contribuer à atteindre cet objectif. Lors de leur réunion avec les responsables de la FAF, les dirigeants de la FIFA ont également exprimé leur intérêt pour la diffusion des matchs amicaux des équipes nationales algériennes, y compris les matchs des A, sur leur plateforme à l'avenir, si un accord avec la FAF est conclu. Cependant, la FIFA n'a pas l'intention de diffuser actuellement les matchs officiels, que ce soit sous l'égide de la CAF ou de la FIFA, en raison des contrats en cours avec des entreprises de télévision qui détiennent les droits exclusifs de diffusion sur le web.

Bien que le projet de la FIFA ne repose pas sur des objectifs commerciaux ou lucratifs lorsqu'elle diffuse les matchs des compétitions sur sa plateforme, elle permet néanmoins aux fédérations, en plus de la promotion de leurs compétitions, d'afficher le nom d'une entreprise sponsor pour les matchs diffusés sur la plateforme de l'instance internationale, garantissant ainsi aux fédérations des revenus à investir dans le développement du football local. En effet, la présence de deux millions de spectateurs pour les matchs de la Ligue 2 seule est un facteur de poids pour inciter toute entreprise à conclure un contrat de parrainage.

La FIFA n'a pas l'intention de s'arrêter là, puisqu'elle envisage d'étendre son projet en supprimant la vente exclusive des droits de diffusion des matchs de la Coupe du Monde à toute entreprise médiatique. À partir de 2030 ou, au plus tard, 2034, toutes les rencontres de la Coupe du Monde seront disponibles sur la plateforme de la FIFA, permettant à n'importe quelle entreprise de télévision dans le monde d'acheter tout ou une partie des matchs ou des résumés directement auprès de la FIFA. Selon l'instance internationale, cela permettra de redonner au football son caractère populaire, en permettant à tous les pays, ou du moins à la plupart d'entre eux, d'acheter les matchs de la Coupe du Monde, garantissant ainsi une large couverture médiatique du sport, même pour ses plus grandes compétitions, loin des obstacles commerciaux imposés par les entreprises médiatiques détentrices des droits.

Pour diffuser les matchs des compétitions locales sur le web, comme la Ligue 2 algérienne, la FIFA a signé des contrats avec des entreprises privées remplissant les conditions nécessaires pour assurer la diffusion des matchs en haute qualité sur sa plateforme. Depuis plusieurs années, la FIFA veille également à maintenir son partenariat avec une grande entreprise médiatique (HBS) pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde avec une haute qualité, en plaçant 32 caméras pour chaque match.