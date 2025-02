Logements LPL : Les instructions de Belaribi

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé ce lundi, au siège du ministère, une réunion regroupant le directeur général de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Faouzi Makhtout, ainsi que les directeurs régionaux de cette institution, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, "le directeur général de l’ENPI a présenté un exposé sur le programme de logement promotionnel libre prévu pour l’année 2024, comprenant 5.228 unités aux standards élevés, dont près de 70 % ont déjà été lancées", précise le communiqué.

Le ministre a instruit le directeur général de l’ENPI d’achever toutes les procédures administratives et d’accélérer le rythme des travaux, ajoute la même source.

La réunion a également porté sur le plan d’action pour 2025, qui prévoit le lancement de 2 800 logements promotionnels libres et la livraison de 4.270 unités du même type.