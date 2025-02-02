فتح حسابا على فايسبوك باسم فتاة ليبتز ضحاياه

أفاد بيان للدرك الوطني أنه طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق (الغرفة الثانية) لدى محكمة غليزان، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، إلى علم المواطنين كافة، أن مصالحها أوقفت المدعو "بن عزيز فريد" لتورطه في قضية تكوين جمعية أشرار، لغرض استلام أموال بالاحتيال، لسلب ثروة الغير باستعمال صفات كاذبة، وممارسة ضغوط على الضحية، للحصول على منفعة مادية، بعد التقاط صور، وفيديوهات للضحية، مع التهديد بنشر محتواها، وابتزازه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وذلك عن طريق الحساب الحامل للاسم المستعار (أحلام خلدوني ) لغرض إيداع مبالغ مالية في الحساب البريدي الجاري الخاص بالشخص الموقوف المسمى "بن عزيز فريد".

وأضاف ذات البيان أنه في هذا الصدد توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، نداء لكل شخص سواء كان ضحية أو شاهدا، التقرب من أمام قاضي التحقيق (الغرفة الثانية) لدى محكمة غليزان، أو مصلحة البحث، والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أو إلى أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني عبر تراب الوطن، لتقييد شكوى، أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.