Sonatrach augmente les prix de vente du GPL pour février

Sonatrach a augmenté les prix de vente officiels du gaz liquéfié GPL pour le mois de février, avec une hausse comprise entre 1,6 % et 7,1 % par rapport à janvier. Cette augmentation est due à la hausse des prix du pétrole et à la diminution de l’offre en gaz de pétrole liquéfié sur le marché mondial, selon des sources citées par Reuters.

D’après la même source, Aramco a augmenté le prix officiel du propane de 10 dollars, atteignant ainsi 635 dollars la tonne, et celui du butane du même montant, portant son prix à 625 dollars la tonne. De son côté, Sonatrach a augmenté le prix du propane de 15 dollars, atteignant 565 dollars la tonne, tandis que le prix du butane a augmenté de 40 dollars pour s’établir à 600 dollars la tonne.

Pour rappel, le propane et le butane sont deux types de gaz liquéfié, qui se différencient notamment par leur point d’ébullition. Ils sont utilisés comme carburant pour les véhicules, pour le chauffage, ainsi que comme matières premières dans l’industrie pétrochimique.

Les prix fixés par Sonatrach servent de référence pour la région de la Méditerranée et de la mer Noire, y compris la Turquie.