"موقف الجزائر من فلسطين ثابت لم يتأثر بأي عوامل خارجية"

أكد خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، أن لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، كان أخويا وصادقا كصدق الجزائر مع فلسطين، كاشفا أنه نقل للرئيس تبون "موقف شعب فلسطين الذي هو محب للجزائر كما أن الجزائر محبة لفلسطين".

وأضاف خطيب المسجد الأقصى في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فايسبوك" أن رئيس الجمهورية أبدى استعداده لتلبية المطالب التي تهم مدينة القدس وتهم الأقصى المبارك.

وتابع ذات المتحدث: "ربطنا زيارتنا بتاريخ فلسطين وتاريخ الجزائر بفلسطين وكانت زاوية بومدين البصمة الواضحة المعبرة عن مدى ارتباط الجزائر بفلسطين عبر التاريخ فبصمات الجزائر سابقا ولاحقا موجودة".

وأكد الشيخ عكرمة صبري أن "موقف الجزائر من فلسطين ثابت منذ عام 1948 حتى الآن، هو موقف إيماني صادق لم يتغير ولم يتأثر بأي عوامل خارجية".

وختم خطيب المسجد الأقصى: نشكر الجزائر على موقفها في مجلس الأمن الذي هو منبر عالمي ليسمع العالم عن فلسطين من خلال موقف الجزائر وبارك الله في الجزائر وفي رئيسها".