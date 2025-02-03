الإطاحة بعصابة "واد كنيس"

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فراح، كتيبة براقي، من الإطاحة بعصابة تنشط باستغلال موقع "واد كنيس" باستدراج الضحايا وإيهامهم ببيع السيارات، ليتم بعدها تحديد موعد مسبق لهم ثم الاعتداء عليهم بالعنف وسرقتهم تحت طائلة التهديد.

وحسب بيان مصالح الدرك الوطني، اليوم الإثنين "جاءت العملية بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين وآخر ضحية لهذه العصابة سرق منه مبلغ مالي معتبر كان بحوزته يقدر بـ 460 مليون سنتيم، هذا بعد أن وجد الضحية عرضا على منصة واد كنيس سيارة للبيع أين قام بمراسلة صاحب العرض وإرسال له رقم هاتفه ومن ثم الاتفاق على موعد اللقاء بعد تنقل الضحية إلى عين المكان المتفق عليه حاملا معه المبلغ المتفق عليه، التقى بشخصين فعرضوا عليه السيارة وطلبوا منه مرافقتهم عندها طلبوا منه النزول لاقتناء استمارة عقد البيع، وبعد نزول الضحية ودخوله المحل قاموا بالهروب نحو وجهة مجهولة".

وباشر أفراد الفرقة التحري والعمل على تحديد هوية المشتبه فيهم، ليتم وضع خطة أمنية محكمة من أجل استدراجهم وتوقيفهم مع تحويلهم إلى مقر الفرقة وبحوزتهم جزء من الأموال المسروقة.

وفي ظرف وجيز تم استرجاع المبلغ المالي المسروق كاملا مع توقيف المركبة التي كانت معروضة للبيع.