اجتماع هام بخصوص "عدل 3"

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، اجتماعا تقييميا خصص لمناقشة مدى تقدم إطلاق مشاريع دراسة وإنجاز سكنات "عدل 3" على المستوى الوطني المقدرة بـ 200 ألف وحدة سكنية بعنوان قانون المالية لسنة 2025.

وحسب بيان وزارة السكن، أكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية احترام الرزنامة المحددة من طرف الوزارة فيما يخص الانطلاق في المناقصات المتعلقة بدراسات الهندسة المعمارية ومتابعة إنجاز المشاريع، مشيرا أنه من أصل 200 ألف وحدة سكنية، تم الإعلان عن مسابقات لدراسات الهندسة المعمارية ومتابعة إنجاز المشاريع لـ 194.370 وحدة سكنية على المستوى الوطني، أي نسبة 97% موزعة عبر 58 ولاية.

وفي هذا السياق، أسديت تعليمات بتعيين لجان لفتح الأظرفة وتقييم العروض، كما أمر الوزير بإنشاء منصة رقمية مركزية تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بمكاتب الدراسات المشاركة في المسابقات عبر مختلف المديريات الجهوية لوكالة "عدل"، كما أكد الوزير على ضرورة احترام الآجال المحددة.

وعلى صعيد متصل، تضمن الشق الثاني من الاجتماع الوقوف على مدى تقدم الدراسات والمصادقة على مختلف مخططات الأقطاب الحضرية التي سيتم إنشاؤها والمقدرة بـ 47 قطب حضري على المستوى الوطني.

هذا وقد تم تقديم عرض مرئي متعلق بهذه الأقطاب الحضرية، كالقطب الحضري الجديد بولاية جيجل، تيبازة، البليدة والجزائر.

وأمر الوزير بتحضير في أقرب وقت اجتماع يخص جميع مدراء التعمير وإطارات وكالة "عدل" المكلفة بمتابعة 47 قطب حضري الجديد عبر مختلف أنحاء الوطن.