اتفاق بين ترامب ورئيسة المكسيك

أعلنت المكسيك نيتها نشر 10 آلاف جندي على الحدود مع الولايات المتحدة، مقابل تأجيل الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على الواردات المكسيكية.

وأعلنت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، عن تأجيل فرض الرسوم لمدة شهر، قبل 12 ساعة تقريبا من دخول التعريفات حيز التنفيذ.

وتحدث ترامب وشينباوم، أمس، واتفقا على أن المكسيك ستبذل المزيد من الجهود لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لمنع تدفق الأسلحة النارية إلى المكسيك.

وقالت شينباوم أيضا إن المسؤولين في الولايات المتحدة والمكسيك بدأوا محادثات حول قضايا التجارة والأمن الأوسع.

وأكد ترامب الصفقة في منشور على منصة Truth Social، ووصف المكالمة مع شينباوم بأنها "محادثة ودية للغاية.. ولقد وافقت على نشر 10000 جندي مكسيكي على الفور على الحدود التي تفصل بين المكسيك والولايات المتحدة. وسيتم تعيين هؤلاء الجنود خصيصا لوقف تدفق الفنتانيل، والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا".