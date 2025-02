Gaza: le message arabe à Washington concernant le "plan de déplacement

Cinq ministres arabes des Affaires étrangères et un responsable palestinien ont adressé, lundi soir, un message commun au secrétaire d'État américain, Marco Rubio, rejetant fermement le plan d'expulsion des Palestiniens de Gaza proposé par le président Donald Trump.

La lettre a été signée par les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, d'Égypte et de Jordanie, ainsi que par le conseiller du président palestinien, Hussein Al-Sheikh, lors d'une réunion avec Timothy Lenderking, sous-secrétaire d'État adjoint pour le Moyen-Orient, lundi.

Le message souligne que « la reconstruction de Gaza doit se faire par une interaction directe avec les habitants de Gaza et leur participation. Les Palestiniens vivront sur leur terre et aideront à la reconstruire ».

Il ajoute qu' « Ils ne doivent pas être expulsés de leur terre pendant la reconstruction, et ils doivent y participer activement avec le soutien de la communauté internationale ».

Les diplomates arabes ont réaffirmé leur volonté de travailler avec la nouvelle administration américaine pour soutenir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et pour relancer les efforts visant à parvenir à une solution juste et durable à la question palestinienne, basée sur le principe de la solution à deux États, conformément aux résolutions de la légalité internationale.

Ils ont souligné la nécessité d'intensifier et de renforcer la coordination avec les États-Unis pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région, exprimant leur confiance dans la capacité des deux parties à collaborer pour un avenir plus sûr, stable et prospère au Moyen-Orient.

Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, les ambassadeurs des pays signataires de la déclaration du Caire continueront à dialoguer et à rencontrer les hauts responsables de la Maison Blanche, du Conseil de sécurité nationale et du Département d'État américain dans les prochains mois.

Ces rencontres viseront à transmettre les positions et la vision arabes communes, et à intensifier la coopération et la coordination avec l'administration Trump sur toutes les questions urgentes figurant à l'agenda régional actuel.

Pour rappel, le président américain Donald Trump avait proposé, le 25 janvier dernier, un projet d'expulsion des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, un plan qualifié par les Arabes de nettoyage ethnique et de spoliation du droit des Palestiniens à vivre sur leurs terres.

L'Égypte et la Jordanie ont exprimé leur rejet de cette proposition, et de nombreux pays arabes l'ont dénoncée, soulignant que la solution à la question palestinienne repose sur le principe de la solution à deux États et la création d'un État palestinien complet avec pour capitale Jérusalem-Est.