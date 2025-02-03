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مجتمع

حوادث المرور: 27 قتيلا خلال أسبوع

4 فيفري 2025 ()
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توفي 27 شخصا وأصيب 1293 آخرون بجروح، على إثر وقوع حوادث مرور بعدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة بين 26 جانفي و1 فيفري الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

وحسب المصدر ذاته، فإن أثقل حصيلة سجلت في ولاية البويرة، بوفاة شخصين وجرح 37 آخرين في 34 حادث مرور.

وخلال نفس الفترة، تدخلت ذات المصالح من أجل إخماد 622 حريقا، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة بكل من ولايات الجزائر العاصمة (83)، البليدة (42) ووهران (24).

كما نفذت وحدات الحماية المدنية 6035 تدخلا في الفترة نفسها من أجل انقاذ 665 شخصا في حالة خطر، وتغطية 5310 عملية إسعاف، يضيف نفس المصدر.

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