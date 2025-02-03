العاصمة: وضع حد لنشاط عصابة تحترف سرقة السيارات

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا أحسن، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار.

وحسبما أفاد به المساعد دغامنة عبد الغاني، قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا أحسن، في بيان تحصلت "الخبر" على نسخة منه، فإن "العملية جاءت على أثر معلومات متحصل عليها، كانت محل تتبع دقيق لأفراد العصابة التي تقوم بسرقة السيارات والشاحنات بولاية الجزائر، ليتم وضع خطة أمنية محكمة، إذ تم توقيف الرأس المدبر لعمليات السرقة".

وأضاف قائد الفرقة دغامنة، أن "التحقيق المعمق في القضية مع الاستغلال الأمثل للوسائل التقنية والتنسيق الدائم مع الجهات القضائية، وتمديد الاختصاص إلى الولايات الشرقية، التي يتم نقل السيارات المسروقة إليها، وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، مكن من توقيف باقي أفراد الشبكة وعددهم خمسة أشخاص، مع استرجاع شاحنتين مسروقتين، وحل عدة قضايا مماثلة عالقة لسرقة السيارات".

وبعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.