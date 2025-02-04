غليزان: توقيف مروجي الكوكايين

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، حسب بيان لها، مروجي الممنوعات، مع حجز كمية من الكوكايين والمخدرات، وأزيد من 50 قرصا مهلوسا.

وتعود وقائع القضية، كما جاء في البيان الصادر اليوم، إلى الاستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى الفرقة، والتي تفيد بوجود شخص يحوز على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بصدد ترويجها بأحد أحياء مدينة غليزان.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفه رفقة شريكه الذي كان على متن دراجة نارية من نوع سيم، حيث تم ضبط، خلال عملية تفتيش مسكنه، 18 كيسا معبأ بمادة الكوكايين، و7 أقراص مهلوسة، وكمية من المخدرات، وميزان إلكتروني، ومبلغ مالي من عائدات الترويج. فيما تم ضبط بحوزة شريكه، الذي كان برفقته، 3 كبسولات بريڤابالين.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية، تم تفتيش مسكن شريكه في العملية، حيث تم ضبط 70 غراما من المخدرات، و50 قرصا مهلوسا.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية عن قضية الشراء قصد الحصول على المخدرات الصلبة، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والحيازة والعرض للمخدرات الصلبة (كوكايين + إكستازي) والمخدرات (راتنج القنب الهندي) والمؤثرات العقلية (أقراص مهلوسة) لغرض البيع.