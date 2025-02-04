"إيتوزا" تسطر برنامجا خاصا بشهر رمضان

سطرت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، برنامجا خاصا بشهر رمضان، وذلك من أجل تسهيل تنقلات المواطنين خاصة في الفترة الليلة، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء، مديرها العام، مراد تزدايت.

وأوضح تزدايت في تصريحات صحفية عقب جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه "تم الانتهاء من إعداد برنامج النقل الخاص برمضان وتم إرساله إلى وزارة النقل للمصادقة عليه".

وأشار المتحدث إلى أن من بين النقاط التي تضمنها البرنامج الخاص برمضان، استحداث خطوط ليلية تربط جامع الجزائر بعدة نقاط على غرار القبة وكذا القطب السكني الجديد بحمادي (ولاية بومرداس).

ولفت المدير العام إلى أن اجتماعا تنسيقيا سيجمع "إيتوزا" قريبا بمؤسسة ميترو الجزائر وشركة تسيير خطوط التراموي لضبط مواقيت الرحلات في الفترة الليلية في رمضان.

وأكد تزدايت أن المؤسسة تركز في مخطط عملها على تحسين نوعية الخدمة، من خلال الالتزام بتوقيت الرحلات ونظافة الحافلات، مشيرا إلى استحداث "مركز قيادة على مستوى المديرية لمراقبة مواقع الحافلات باستعمال نظام التموضع (جي بي أس)، ما يسمح لها بإيجاد حلول تتيح للحافلات تفادي الازدحام المروري".

وفي كلمة له أمام أعضاء لجنة النقل، أشار المدير العام إلى أن "إيتوزا" تعمل على إيجاد حلول لتلبية الطلب المتزايد على النقل الحضري وشبه الحضري، لاسيما في الأقطاب الحضرية الجديدة، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات المتوفرة لديها.

في هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن "إيتوزا" تعتزم تعزيز حظيرة حافلاتها تدريجيا قصد تغطية كافة الخطوط بالشكل اللازم، وفي انتظار ذلك تعمل على تعديل مواقيت الرحلات كأحد الحلول لتلبية الطلب على النقل الحضري وشبه الحضري.