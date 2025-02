Décès de Ghozali : Le Président de la République présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du défunt l'ancien chef du Gouvernement, Sid Ahmed Ghozali, décédé, ce mardi, à l'âge de 88 ans, indique un communiqué de la présidence de la République.

«Allah Akbar, Allah Tout-Puissant a rappelé à Lui le défunt Sid Ahmed Ghozali. Avec sa disparition, l'Algérie perd l'un des hommes qui ont servi le pays à travers de hautes fonctions et responsabilités au sein des institutions de l'Etat, laissant son empreinte en tant que personnalité nationale de premier plan, témoin d'une période charnière marquée par des mutations et des événements majeurs de la vie nationale», a écrit le président de la République dans son message de condoléances adressé à la famille du défunt.

«Nous faisons nos adieux, avec émotion et tristesse, à l'un des cadres compétents de l'élite intellectuelle qui ont assumé de hautes responsabilités, en tant qu'ambassadeur, ministre et chef de Gouvernement, et qui se sont distingués par leurs riches contributions sur la scène politique nationale», a-t-il ajouté.

«En cette douloureuse épreuve, je vous adresse mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», conclut le président de la République.