"Des bases militaires turques en Syrie !"

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a tenu, ce mardi, une réunion à huis clos dans la capitale turque, Ankara, avec le président syrien Ahmed Al-Charaa.

Selon la chaîne Al Jazeera, les deux parties ont discuté de la conclusion d’un accord de défense mutuelle incluant la création de bases turques au centre de la Syrie et la formation d’une nouvelle armée syrienne.

De son côté, l’agence Reuters a rapporté, citant des responsables, que ces bases militaires permettraient à la Turquie de défendre l’espace aérien syrien en cas d’attaques, et qu’Ankara tenait à établir des bases en Syrie afin d’envoyer un message aux combattants kurdes du nord-est du pays.

Plus tôt dans la journée, Al-Charaa est arrivé à Ankara en réponse à une invitation du président Erdoğan, avec au programme de discussions sur la reconstruction et la question des combattants kurdes.

La Turquie propose d’aider la Syrie à se reconstruire après 13 ans de guerre dévastatrice et cherche à obtenir le soutien de Damas contre les forces kurdes du nord-est syrien, où les Forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis, combattent des factions appuyées par Ankara.

La Turquie accuse les Unités de protection du peuple kurde (YPG), principal composant des Forces démocratiques syriennes, d’être affiliées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une insurrection armée contre la Turquie depuis les années 1980. Ankara classe le PKK comme une organisation terroriste.