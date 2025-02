La ligne ferroviaire El-Abadla-Béchar mise en service fin février

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé, mardi à Mascara, que la ligne ferroviaire reliant la région d'El-Abadla (Béchar) à la ville de Béchar, sur une distance de 100 km, sera mise en service fin février en cours.

Le ministre, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection de plusieurs projets du secteur des transports dans la wilaya de Mascara, a indiqué que "la ligne ferroviaire pour le transport des voyageurs, reliant la région d'El-Abadla (Béchar) à la ville de Béchar sur une distance de 100 km, sera inaugurée fin février".

Mettant en exergue l'importance de ce genre de projets, qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'élargissement du réseau ferroviaire à travers le pays, il a précisé que "le projet, supervisé par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, permettra, une fois réceptionné aux citoyens de voyager de la région d'El-Abadla, à travers Béchar et jusqu'à la wilaya d'Oran, dans de bonnes conditions".

Le ministre a déclaré que cet accomplissement est le fruit des efforts considérables déployés par les cadres du secteur ferroviaire pour relever le défi de réaliser de nombreux projets ferroviaires à travers le pays, assurant que l'Etat met en œuvre toutes les ressources humaines et matérielles pour concrétiser ces projets dans un avenir proche.

Dans ce contexte, le premier responsable du secteur a fait savoir que des études ont été lancées pour réhabiliter la ligne ferroviaire reliant la région de Mohammadia (Mascara) à la wilaya de Saïda, en passant par la ville de Mascara.

Lors de sa visite du chantier de réalisation d'un tunnel au centre de la commune de Mohammadia, le ministre a souligné "l'importance de ces projets supervisés par l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), qui facilitent le passage des trains ainsi que des véhicules dans cette zone, qui souffre de congestion routière".

Il a ajouté que ce projet devra être livré en avril prochain, insistant sur la nécessité de renforcer l'effectif du chantier. Selon les explications fournies par les cadres de l'agence, les travaux de réalisation de ce tunnel, d'une longueur d'environ 200 mètres, ont débuté en 2022 et que le projet a bénéficié d'un financement de 1,5 milliard de dinars.

Le ministre a également inspecté les ateliers de maintenance du matériel de la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) dans la même commune, saluant les efforts des travailleurs qualifiés pour la maintenance et la réparation des trains, tout en appelant à un meilleur suivi de la formation des stagiaires et au développement de leurs compétences en matière de maintenance des locomotives et des wagons.

A l'aéroport de la commune de Ghriss, Sayoud a également évoqué le projet d'extension de la piste d'atterrissage, qui devra passer de 1,7 km à 2,4 km, afin de permettre son exploitation future pour deux vols par semaine.