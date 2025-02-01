بن ناصر يحظى باستقبال الكبار (فيديو)

وصل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مرسيليا لإتمام إجراءات انتقاله إلى نادي المدينة وحظي باستقبال كبير من الأنصار وسط حضور كبير للراية الجزائرية.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية في بث مباشر لحظة وصول نجم خط الوسط إلى مطار مرسيليا أين تجمع حشد ضخم من المشجعين وأطلقوا الألعاب النارية احتفالا مرددين العبارة الجزائرية الشهيرة "وان تو ثري فيفا لالجيري" في المدينة التي تشهد تواجدا كبيرا للجالية الجزائرية.

Les images de l'arrivée d'Ismaël Bennacer, le nouveau joueur de l'OM, à l'aéroport de Marignane pic.twitter.com/1iPxGCnGv7 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) February 4, 2025

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات للحدث الذي يشبه الاستقبال الذي يحظى به كبار اللاعبين، حيث يعول النادي الأكثر شعبية في فرنسا على خبرة صاحب الـ 27 سنة في الملاعب الإيطالية، إضافة إلى بعض التدعيمات الأخيرة، من أجل إعادة الأمجاد ومحاولة كسرة هيمنة الغريم الباريسي على الألقاب المحلية.

ورسم بن ناصر انتقاله إلى نادي مرسيليا، في آخر لحظات الميركاتو الشتوي أمس الإثنين، قادما من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء مقابل 12 مليون يورو.

وكان نادي مرسيليا قد ضم لاعبا جزائريا آخر خلال هذا الميركاتو ويتعلق الأمر بالمهاجم أمين غويري، الذي تألق في أول مقابلة له وساهم في الفوز المحقق على نادي أولمبيك ليون، الأحد الماضي، بعد دخوله في الشوط الثاني.