Mouvement partiel dans le corps de justice

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, ce mardi, à un mouvement partiel dans le corps des présidents des cours de justice et des procureurs généraux auprès des cours de justice.

Selon un communiqué de la présidence de la République, ce mouvement comprend le transfert d’un président de cour et de trois procureurs généraux, la promotion de 13 magistrats à des postes de président de cour ou de procureur général, ainsi que la fin de fonctions pour 8 présidents de cours et 4 procureurs généraux.

Les nominations sont les suivantes :

1 - Présidents des cours de justice :

Cour de justice de Sétif : Yaâkoubi Youssef.

Cour de justice de Skikda : Wazan Abdelhamid.

Cour de justice de Médéa : Bouhamidi Nadia.

Cour de justice de Mostaganem : Maârouf Larbi.

Cour de justice de M’sila : Mehira Hassan.

Cour de justice d’Oran : Bouterfas Djillali.

Cour de justice de Tissemsilt : Alouka Nasreddine.

Cour de justice d’El Oued : Debboub Tayeb.

Cour de justice de Relizane : Othmani Hocine.

2 - Procureurs généraux auprès des cours de justice :

Cour de justice de Batna : Ben Belkacem Moncef.

Cour de justice de Bouira : Ben Daâs Fayçal.

Cour de justice d’Alger : Ben Boudiaf Mohamed El Kamel.

Cour de justice de Skikda : Massaoudi Tahar.

Cour de justice de Sidi Bel Abbès : Naïdjaoui Djamel.

Cour de justice de M’sila : Foudad Djamel.

Cour de justice de Mascara : Ben Abdellah Mostafa.

Cour de justice de Souk Ahras : Boukhari Omar.