إليزي: قتيل و9 جرحى في حادث مرور

أسفر حادث مرور وقع، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بولاية إليزي.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها، أن "مصالحنا تدخلت على الساعة التاسعة صباحا و10 دقائق، إثر حادث اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة ذات صهريج، على مستوى الطريق الوطني رقم 03، حوالي 30 كلم باتجاه جانت، ببلدية ودائرة إليزي".

وأضاف البيان أن "الحصيلة النهائية تتمثل في وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، (من بينهم ضحيتان في حالة حرجة). أما الشخص المتوفى، فتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث".



