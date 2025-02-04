غليزان: إصابة 30 تلميذا إثر شرارة كهربائية

أصيب 30 تلميذا من متوسطة الشهيد والي إبراهيم، بقرية السمار بلدية القلعة بولاية غليزان، صبيحة اليوم، بحالات من الخوف والذعر، فضلا عن إصابات متفاوتة بعد إحساسهم بشرارة كهربائية بقسمهم المنجز في إطار البناء الجاهز، وذلك من مجمل أربعة أقسام تم إنجازها لامتصاص ظاهرة الاكتظاظ.

وقد سجلت الحادثة بعد ركض جميع تلاميذ أحد الأقسام في محاولة للخروج دفعة واحدة، ما أدى إلى تدافع وازدحام كبيرين، ترتب عنه سقوط العديد منهم، مما نجم عنه تسجيل إصابة العديد منهم بإصابات خفيفة.

وأمام هذه الوضعية الحرجة، تدخلت مصالح الحامية المدنية التابعة للوحدة الثانوية بيلل، لإجلاء تلاميذ القسم المعني، حيث تم نقلهم باتجاه العيادة متعددة الخدمات الواقعة بالسمار بلدية القلعة، ليتم تسريح غالبيتهم والإبقاء على 5 تلاميذ منهم لمعالجتهم من آثار الخوف والذعر والصدمة النفسية التي لحقتهم، حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي البلدي، صاري عبد القادر، لـ"الخبر". وإثر هذا الحادث المفاجئ، تنقل كل من الأمين العام لولاية غليزان، والأمين العام لمديرية التربية، فضلا عن ممثلي المصالح الأمنية، لمعاينة الوضعية.

في حين أكدت رئيسة دائرة يلل الحاضرة بعين المكان، رفقة السلطات البلدية، احتمالية اللجوء لهدم الأقسام الأربعة ذات البناء الجاهز، بعدما تبين أن الأسلاك الكهربائية المدفونة تحت الأرض هي سبب وقوع هذا الحادث.