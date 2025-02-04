توقيف عناصر دعم للإرهاب واسترجاع أسلحة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، واسترجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وبندقية قناصة، وبندقيتين رشاشتين وقاذف صاروخي، وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، الصادر اليوم، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 75 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 14 قنطارا و35 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم حجز 3,2 كيلوغرام من مادة الكوكايين و1.029.180 قرص مهلوس.

وأضاف البيان: "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وعين صالح وتندوف وإليزي، 344 شخصا وضبطت 22 مركبة و258 مولدا كهربائيا و155 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 7 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 314 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.