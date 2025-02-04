إنقاذ 16 صوماليا في سواحل جيجل

أسعفت مصالح الحماية المدنية بولاية جيجل، سهرة أمس الثلاثاء، 16 شخصا أجنبيا من جنسية صومالية، كانوا بصدد الحرڤة.

وأفاد بيان لذات المصالح، بأن الإسعافات التابعة لها قد "تدخلت في حدود الساعة 20 و25د، بقيادة مدير الحماية المدنية إلى ميناء جن جن ببلدية ودائرة الطاهير، إلى جانب مصالح الصحة ومختلف الهيئات، لإسعاف 16 شخصا، منهم 14 من جنس ذكر و2 من جنس أنثى، كلهم من جنسية صومالية".

وأضاف البيان أنه "تم إجلاؤهم من طرف حراس السواحل إلى ميناء جن جن من عرض البحر، تحت إشراف أحمد مقلاتي، والي ولاية جيجل، بمعية السلطات الأمنية، الحماية المدنية والصحة، إذ تم التكفل بهم في عين المكان، ثم تحويلهم إلى مستشفى الطاهير وجيجل، وتم تسخير 7 سيارات إسعاف لهذه العملية".

وحسب ما هو متداول، فإن القارب الذي كان على متنه الضحايا غرق بالقرب من شواطئ جيجل، ولم يتسن التأكد من أي منطقة انطلقت رحلة الإبحار السري.