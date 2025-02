Tiaret : l'Aéroport Abdelhafid-Boussouf érigé au rang d'aéroport international

Le wali de Tiaret a annoncé, ce mercredi, le reclassement de l’aéroport Abdelhafid Boussouf, passant du statut d’aéroport national à celui d’aéroport international.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite dans les communes de la daïra de Rahouia, le wali Saïd Khelil a affirmé : "Nous avons été informés à l’instant que l’aéroport de Tiaret a été classé en tant qu’aéroport international, en attendant la réception officielle de la correspondance du ministère des Transports."

Ce reclassement permettra l’ouverture d’un pont aérien international, avec la programmation de vols vers l’étranger, y compris, potentiellement, des vols pour la saison du Hadj à destination des aéroports saoudiens.

L’ouverture de lignes internationales contribuera à dynamiser l’activité économique, notamment en facilitant les déplacements des nombreux expatriés originaires de Tiaret et des wilayas avoisinantes, en particulier ceux établis en Allemagne. Il favorisera également les déplacements des hommes d’affaires et des travailleurs étrangers impliqués dans divers projets locaux, comme les entreprises chinoises du secteur du bâtiment ou les entreprises sud-coréennes engagées dans le laboratoire d’amélioration de la production des semences de pommes de terre à Sebaïne, à 70 km à l’est de Tiaret, dans le cadre d’un partenariat algéro-coréen.

L’aéroport Abdelhafid Boussouf avait déjà servi de passerelle aérienne vers l’Arabie saoudite lors de la saison du Hadj en 2009, permettant le transport de 2.191 pèlerins à travers six vols aller-retour vers l’aéroport international de Djeddah.

Le 14 janvier 2010, l’Entreprise nationale de la navigation aérienne avait relancé les vols domestiques entre Tiaret, Alger et Oran, avec deux liaisons hebdomadaires, les dimanches et mercredis. Cependant, le nombre de passagers transportés en 2009 n’avait atteint que 498 en raison des tarifs élevés, jugés inaccessibles pour certains voyageurs, notamment les patients se rendant aux hôpitaux universitaires d’Oran et d’Alger pour des soins médicaux.