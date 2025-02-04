انتخاب مسلوق رئيسا للرابطة المحترفة

انتخب محمد الأمين مسلوق، المترشح الوحيد لرئاسة رابطة كرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، رئيسا للهيئة الكروية للعهدة الأولمبية (2024-2028)، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بدالي إبراهيم (الجزائر).

حصل مسلوق على 20 صوتا، وهو نفس عدد الأصوات لعضو مكتب الرابطة، مأمون حمليلي، بينما حصل العضوان الآخران، وليد بوكرومة ويوسف جريدي على 19 صوتا لكل واحد ويخلف مسلوق في هذا المنصب عبد الكريم مدوار، الذي ترأس هذه الهيئة منذ 2018.

وبعد انتخابه على رأس الهيئة الكروية، توجه مسلوق بكلمة للحاضرين حيث من بين النقاط التي تطرق لها، تعهده بالقيام بعمل جدي واحترام تطبيق الرزنامة فمشاركة الأندية الجزائرية في بعض المنافسات الدولية على غرار رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية أضرت بصفة مباشرة برزنامة المنافسات الوطنية وبرمجة مقابلات بطولة وكأس الجزائر.

وقال مسلوق في هذا الإطار: "سنعمل في هذا الجانب حتى لن تكون هناك مشاكل من هذا النوع في المستقبل. فالأندية المعنية بالمنافسات الدولية، ستكون ملزمة بخوض مباريات المنافسات الوطنية (كأس وبطولة) قبل 72 ساعة من إجراء المباريات الدولية".

وأضاف الرئيس الجديد للرابطة قائلا: "في حال استحالة خوض مباراة مسبقة، سيمكن تأجيلها لموعد لاحق، لكنها ستلعب في أول فرصة ممكنة، تفاديا لكثافة المباريات المؤجلة".

وتطرق مسلوق لمشاريع أخرى، منها تعميم استعمال الجهاز المساعد للتحكيم (فار)، تنظيم عمليات "طومبولا" بمناسبة التظاهرات الكبرى، وتنسيق وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني للقضاء على ظاهرة العنف في الملاعب.

وصرح مسلوق في هذا السياق: "نتعهد بالكشف عن رزنامة المنافسات الوطنية قبل أربعة أسابيع عن إجرائها من أجل السماح للأندية باتخاذ احتياطاتها ونتعهد أيضا بتنظيم مباراة الكأس الجزائرية الممتازة كل عام. ولم نتمكن من ذلك في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، وننوي إصلاح هذا الخلل مستقبلا".

للتذكير، كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، قد أقالت في شهر أكتوبر 2024، وبأثر فوري، الرئيس السابق لرابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، "لخرقه القوانين السارية المفعول".