الدنمارك ترفض لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر

عبرت سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر، كاترين فروم هوير، عن رفض بلادها للائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر، حسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني.

واستقبل رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، السفيرة الدنماركية حيث ثمن المسؤول الجزائري –حسب البيان- تجذر وعراقة العلاقات الثنائية، التي تعود إلى سنة 1746، كما استغل السانحة ليقدم تهانيه لمملكة الدنمارك بمناسبة حصولها على منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنة 2025 – 2026.

كما حيا رئيس المجلس "الاحترافية الكبيرة التي يتميز بها المستثمرون الدنماركيون في الجزائر من خلال التزامهم بالمواعيد ودفاتر الشروط والإتقان في العمل، ودعا إلى العمل على توسيع مجالات الاستثمار والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين".

وعبر مجددا عن رفضه للائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، داعيا إلى الالتزام باحترام قنوات الاتصال الرسمية على غرار اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان الجزائري والأوروبي.

وأشادت سفيرة الدنمارك بالتاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، وأكدت اهتمامها بالتعريف بتاريخ هذه العلاقات عن طريق تبني مبادرات في هذا الإطار.

وأشارت السفيرة إلى التزامها بتعزيز وتقوية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل عديد المجالات لا سيما في ظل قانون الاستثمار الجزائري والتحفيزات الحكومية التي تشجع رجال الأعمال الدنماركيين على الاستثمار في الجزائر، مؤكدة، في هذا السياق، ضرورة برمجة لقاءات بين المستثمرين والمسؤولين الجزائريين والدنماركيين لبحث فرص ومجالات التعاون المشترك.