ولاية الجزائر تضبط تاريخ صب إعانات رمضان



ترأس مساء الأربعاء، بقاعة الاجتماعات لولاية الجزائر، الأمين العام للولاية عبد الرحمان رحماني اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص لمناقشة عدد من النقاط ذات الأهمية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم "تقديم عرض من طرف مديرة التضامن الاجتماعي ضمن التحضيرات الخاصة بشهر رمضان وصب المنحة التضامنية، حيث تم إحصاء 48.793 مستفيد بالعاصمة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 489,784,134,00 دج، مختلفة التمويل سواء من طرف قطاع التضامن، ميزانية الدولة، والبلديات".

وفي مداخلة لمدير التجارة وترقية الصادرات للولاية، أضاف البيان، "أكد على تحديد 21 فضاء تجاريا لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم وبأسعار في متناول الجميع، وقد تم إسداء تعليمات منها صب الاعانات المالية في الحسابات البريدية ابتداء من تاريخ 15 فيفري 2025، وتنصيب الأسواق الجوارية 15 يوما قبل حلول الشهر الكريم".

ومن التوصيات أيضا 'الحرص على استقرار الأسعار وتكثيف الرقابة على مختلفة المواد المعروضة".