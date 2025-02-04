وزير الصحة يجتمع بأعضاء لجنة الوقایة من السرطان

اجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، الأربعاء بأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته برئاسة البروفيسور عدة بونجار وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية. وحسب بيان للوزارة، فقد "شكل اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، فرصة لتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة وإطارات الإدارة المركزية حول سبل التنسيق بين مختلف المصالح والمراكز المتخصصة في علاج مرضى السرطان بهدف تمكين هذه الفئة من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة دون عراقيل وفي الوقت المحدد." وأضاف البيان، أن الحضور "ناقشوا "أهمية توسيع أساليب وعمليات التحسيس والتوعية للوقاية من هذا المرض بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه العملية سواء فيما يتعلق بمكافحة هذا المرض أو التقليل من حالات الإصابة به". كما تطرق الحاضرون في ذات اللقاء إلى "أهمية ضمان التدخل السريع لتوفير الصيانة الخاصة بالمعدات الموجهة لعلاج السرطان وذلك لتأمين السير الحسن لنشاط المصالح والمراكز المتخصصة في علاج السرطان من جهة وضمان العلاج للمرضى من جهة أخرى". وانتهى الوزير الى التأكيد على "الأهمية التي يوليها لمرضى السرطان، مشددا على ضرورة تطبيق الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية والتشخيص المبكر مع العمل على ضمان تسهيل وصول المريض إلى مختلف الخدمات الصحية".