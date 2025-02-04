ضباب كثيف على هذه الطرق

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الخميس، مستعملي هذه الطرق من وجود ضباب كثيف.

وأفاد المركز عبر حسابه "طريقي" على "الفايسبوك"، أن اليقظة مطلوبة بالطريق الولائي رقم 92 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وسعيدة بسبب وجود ضباب كثيف.

كما تشهد ولاية المدية هي الأخرى ضباب كثيف على الطريق الولائي رقم 64 على مستوى بلدية الربيعية.

فينصح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتخفيض السرعة مع استعمال أضواء الضباب.

وتنبه ذات المصالح، من وجود ضباب كثيف بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط بالمكان المسمى راس الريح. فيجب تخفيض السرعة مع استعمال أضواء الضباب.