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اقتراحات النقابة الوطنية للمشرفين التربويين

6 فيفري 2025 ()
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استقبل وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، مساء أمس الأربعاء، الأمين العام للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض، حسب ما أفاد به بيان لوزارة التربية الوطنية .

وأوضح بيان الوزارة، أن "هذا اللقاء يأتي لمواصلة للقاءات المُخصّصة لمسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، لتلقّي ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين".

وحسب البيان، فقد تضمنت الاقتراحات والملاحظات التي ركّز عليها الأمين العام للنقابة، تثمين الخبرة باحتساب الأقدمية العامة وتثمين الشهادة، تحديد المهام والمحافظة على المكتسبات، وكذا رفع شهادة التوظيف وترقية رتب السلك".

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