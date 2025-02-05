سكة حديدية: جديد مشروع الأغواط-غرداية

ترأس والي غرداية، أبي نوار عبد الله، اليوم الخميس، اجتماع عمل خصص لمتابعة انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط وغرداية.

وحسب بيان ولاية غرداية، تم عرض دراسة أولية لمشروع السكة الحديدية وتحديث البيانات ومناقشة المخطط التقني الأولي ورفع بعض التحفظات لضمان سير المشروع بسلاسة.

ووفق ذات البيان فإن هذا "المشروع الواعد المندرج ضمن مساعي الدولة بتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية وفقًا للمخطط الوطني للربط بالسكة الحديدية، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل في الجنوب الجزائري".

للتذكير، يدخل هذا الشطر في إطار خط السكة الحديدية العابر للصحراء الرابط بين الجزائر العاصمة وتمنراست على مسافة 2439 كلم.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دشن، سنة 2023، شطر من هذا الخط يربط بين بوغزول (المدية) والأغواط مرورا بالجلفة على مسافة 250 كلم.

ويتبقى إنجاز عدة أجزاء من هذا الخط الاستراتيجي وهي خط الشفة (البليدة)-بوغزول (المدية)، شطر الأغواط-غرداية، شطر غرداية-المنيعة، ثم ربط المنيعة بتمنراست مرورا بعين صالح.