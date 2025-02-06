التعاون بين الجزائر وموريتانيا يشهد "قفزة متميزة"

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، بـ"القفزة المتميزة" التي يشهدها التعاون الثنائي بين الجزائر وبلاده خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أهمية تعزيز هذا التعاون.

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح ولد مرزوك أنه قام بإبلاغ رئيس الجمهورية "تحيات أخيه وصديقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني" وسلمه رسالة خطية من قبله.

وتندرج هذه الرسالة --مثلما أفاد المبعوث الخاص-- في إطار "التشاور الدائم بين قيادتي البلدين حول القضايا التي تهم البلدين وكذا التعاون الجزائري-الموريتاني الذي عرف قفزة متميزة خلال السنوات الأخيرة"، فضلا عن "القضايا التي تهم الأمة العربية والإسلامية والتطورات التي تعرفها العلاقات الدولية".

وأشار الوزير الموريتاني إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ركز خلال هذا اللقاء على "أهمية التشاور بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات ضاربة في عمق التاريخ"، كما حمله "تحياته لأخيه وصديقه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية''.

وفي سياق ذي صلة، أوضح ولد مرزوك أنه قدم شكره لرئيس الجمهورية على زيارته الأخيرة إلى موريتانيا بمناسبة انعقاد المؤتمر القاري الإفريقي حول الشباب والتربية والتشغيل، مثمنا دوره الهام في هذا الحدث.

وأضاف بأنه أكد لرئيس الجمهورية "حرص الرئيس الغزواني على المضي قدما في تعميق التعاون الثنائي بين الجزائر وموريتانيا".