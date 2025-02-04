وفاق سطيف وترجي مستغانم أول المتأهلين لربع النهائي

افتتحت، اليوم الخميس، مقابلات ثمن نهائي كأس الجمهوري لموسم 2024 – 2025، بإجراء مواجهتين احتضنهما ملعبا الـ 18 فيفري ببسكرة ومسعود زوغار بالعلمة.

واقتطع أحد المختصين في المنافسة، وفاق سطيف، تأهله إلى ربع النهائي بعدما حسم داربي الولاية الذي جمعه بفريق آمال العلمة الناشط في القسم الثالث، بهدف المهاجم المستقدم في الميركاتو الشتوي بوحميدي في الدقيقة الـ 41 بعد مجهود فردي مميز.

وسيواجه أشبال المدرب الجديد، نبيل الكوكي في الدور المقبل الفائر من مواجهة مولودية البيض – أولمبي آقبو أو مستقبل آرزيو.

من جهته يواصل ترجي مستغانم مغامرته في السيدة الكأس بعدما عاد ببطاقة التأهل من تنقله إلى ولاية بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وسيتعرف "الحواتة" على منافسهم في ربع النهائي، غدا الجمعة، بعد إجراء مواجهة قمة الدور التي ستجمع بين مولودية وهران واتحاد الحراش على ملعب ميلود هدفي.