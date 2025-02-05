الهيدروجين الأخضر يتصدر مباحثات جزائرية إسبانية

استقبل اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي وفدا رفيع المستوى من شركة إيناغاز الإسبانية الذي يقوده رئيسها المدير العام، أرتورو غونثالو أيثبيري، وذلك بحضور إطارات مسيرة عن المجمع.

خلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى سبل بعث وإرساء تعاون بناء في جميع المجالات المتعلقة بسلسلة القيمة لصناعة الطاقة، حيث أعرب ممثلو شركة إيناغاز عن اهتمامهم ببحث سبل تطوير الشراكة في مجال الغاز والهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة والمتجددة، إلى جانب مجالي البحث والتطوير وكذا التكوين والتدريب.

وعلاوة عن ذلك أبدت شركة إيناغاز عن رغبتها في دمج سوناطراك ضمن فرق العمل القائمة حاليا والتي تضم شركات إسبانية وبرتغالية وألمانية تعمل على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر بإسبانيا بمعية إيناغاز، علما أن الدولة الاسبانية قد كلفت إيناغاز بتطوير شبكة نقل الهيدروجين الأخضر في إسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيناغاز تعد متعاملا مختصا بتسيير شبكة توزيع الغاز في شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث تقوم سوناطراك بتموينها عبر أنبوب ميدغاز العابر للقارات التي تحوز سوناطراك على 51% من أسهمه. وللتنويه أيضا فإن شركة إيناغاز أحد شركاء سوناطراك في شركة تراسبورتادورا غاز دال بيرو.

تولي سوناطراك أهمية خاصة بمقترحات شركة إيناغاز التي من شأنها تعزيز تواجدها في اسبانيا والسوق الأوروبية على العموم في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة بما فيها الهيدروجين الأخضر.