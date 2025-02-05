سيدي بلعباس : حروق بليغة لثلاثة ضحايا

أسفر حريق شب في حدود مغرب اليوم الخميس بشقة تقع حي "الصخرة" في الضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس عن إصابة ثلاثة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة نظير معاناة شخص رابع من صدمة نفسية عميقة، ما استدعى تدخلا عاجلا لأفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الذين عملوا على إسعاف الضحايا، قبل تحويلهم على جناح السرعة صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

وكانت ألسنة اللهب قد شبت في شقة تقع في الطابق الثالث لعمارة من ستة طوابق بإقامة 200 مسكن بحي "الصخرة" على خلفية تسرب لغاز البوتان، ما تطلب تسخير مصالح الحماية المدنية لشاحنتي إطفاء أملا في السيطرة على النيران بعدما تسببت هذه الأخيرة في هلع كبير لسكان الحي المأهول بالسكان.