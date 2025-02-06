مجرم تل أبيب يوجه سهامه إلى قطر

يواصل بنيامين نتنياهو فتح الجبهة تلو الأخرى، فبعد زيارته إلى واشنطن، حيث تم الحديث بكل بساطة عن عملية تطهير عرقي في غزة مع دونالد ترامب، وجه، سهرة أمس الخميس، انتقادات إلى دولة قطر.

ففي تصريح للقناة الصهيونية 14، قال السفاح بلغة التهديد: "على قطر أن تختار في أي صف تكون". وأضاف: "لا يمكن تجاهل أن قطر تدير قناة الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي".

ويظهر أن نتنياهو يريد إسكات صوت القناة الإخبارية كاملة، بعد غلق مكاتبها في الأراضي المحتلة، عبر فرض ضغوطات على الدوحة لتتوقف "الجزيرة" عن نقل معاناة سكان غزة، ونقل ما يخطط له من قبل السفاح وترامب مستقبلا.