آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

مجرم تل أبيب يوجه سهامه إلى قطر

7 فيفري 2025 ()

38serv

+ -

يواصل بنيامين نتنياهو فتح الجبهة تلو الأخرى، فبعد زيارته إلى واشنطن، حيث تم الحديث بكل بساطة عن عملية تطهير عرقي في غزة مع دونالد ترامب، وجه، سهرة أمس الخميس، انتقادات إلى دولة قطر.

 ففي تصريح للقناة الصهيونية 14، قال السفاح بلغة التهديد: "على قطر أن تختار في أي صف تكون". وأضاف: "لا يمكن تجاهل أن قطر تدير قناة الجزيرة التي تحرض العالم العربي والإسلامي".

 ويظهر أن نتنياهو يريد إسكات صوت القناة الإخبارية كاملة، بعد غلق مكاتبها في الأراضي المحتلة، عبر فرض ضغوطات على الدوحة لتتوقف "الجزيرة" عن نقل معاناة سكان غزة، ونقل ما يخطط له من قبل السفاح وترامب مستقبلا.

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    اتفاق 1968 مرة أخرى..

    8955 قراءة
  • 3

    قرار جديد في صالح الشعب الصحراوي

    5880 قراءة
  • 4

    "عمل الموانئ 8 ساعات في اليوم أمر غير عادي"

    5730 قراءة
  • 5

    وفاة خطاط الرئيسين هواري بومدين والشاذلي بن جديد

    5304 قراءة