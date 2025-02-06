مستغانم: الشرطة تداهم بؤر الإجرام

نفذت مصالح أمن ولاية مستغانم، عملية شرطة مست بؤر الإجرام، والأماكن المشبوهة.

وحسب بيان ذات الهيئة، صدر اليوم الجمعة، أسفرت العملية عن فحص هوية 306 أشخاص وتنقيط 290 مركبة و89 دراجة نارية، مع حجز 317 قرصا مهلوسا وكمية من المخدرات، وتوقيف 27 شخصا متورطا في قضايا حيازة وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، ولم يذكر البيان متى جرت العملية.

كما تم في ذات السياق، توقيف 7 أشخاص متورطين في قضايا حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، وتوقيف 38 شخصا محل بحث، بالإضافة إلى تحويل 52 دراجة نارية لارتكاب أصحابها مخالفات وجنح مرورية، وتحرير 94 مخالفة ضد سائقي المركبات المخالفين لقانون المرور.

وقد تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم الذين سيحالون بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.