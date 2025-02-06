العرباوي في زيارة إلى تونس

يحل الوزير الأول، نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا السبت، بولاية الكاف بالجمهورية التونسية للإشراف مناصفة مع نظيره رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، على مراسم إحياء الذكرى الـ 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

ووفق بيان الوزارة الأولى ستكون المناسبة فرصة لاستذكار التضحيات والتاريخ النضالي المشترك للشعبين الجزائري والتونسي ضد الاستعمار الفرنسي من أجل استرجاع الحرية والكرامة.

كما تشكل كذلك "فرصة لاستعراض وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه سيادة الرئيس قيس سعيد الهادفة لتجسيد شراكة استراتيجية فاعلة بين البلدين".

ويرافق الوزير الأول خلال الزيارة وزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير المجاهدين العيد ربيقة وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.