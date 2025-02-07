العالم ينتفض ضد قرار ترامب

كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن 79 دولة أصدرت بيانا تدعم فيه المحكمة الجنائية الدولية وترفض العقوبات الأمريكية ضدها.

ووفق ذات الوكالة حذر البيان من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف القانون الدولي بعد العقوبات على الجنائية الدولية.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أن العقوبات الأمريكية ستقوض الدعاوى المنظورة من الجنائية الدولية.

وعبرت تلك الدول عن أسفها لـ"محاولات تقويض استقلال الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها وملتزمون باستمرار عملها".

كما اعتبر البيان أن عقوبات واشنطن على الجنائية الدولية قد "تعرض للخطر سلامة الضحايا والشهود ومسؤولي المحكمة".

وأمس الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت.

واعتبر ترامب أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة "إسرائيل"، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".

وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".