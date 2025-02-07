رئيس الجمهورية يبعث رسالة لنظيره الغاني

سلم وزير الاتصال، محمد مزيان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، اليوم بأكرا، عاصمة جمهورية غانا، إلى الرئيس جون دراماني ماهاما، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونقل الوزير، حسب بيان وزارة الاتصال، "التحيات الأخوية التي بعث بها رئيس الجمهورية، إلى نظيره الغاني، مذكرا بالقيم الإفريقية التي تجمع البلدين تاريخيا وبروابط الأخوة والتضامن والتعاون بينهما، كما أكد له عزم الرئيس عبد المجيد تبون على تمتين العلاقات الثنائية وترقيتها في شتى المجالات إلى أرحب الآفاق الممكنة".

ووفق ذات البيان "نوه الرئيس جون دراماني ماهاما بزيارة المبعوث الخاص إلى بلده، التي تعكس عمق العلاقات الثنائية على وجه الخصوص".

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة "تكثيف المشاورات والتنسيق وكذا توحيد المواقف والرؤى بخصوص المسائل والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين السامين وعلى رأسهم وزير الشؤون الخارجية الغاني صامويل ابلاكوا، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الغانية جوليوس ديبرا.