رسالة "القسام" خلال عملية تسليم الأسرى

أفرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عن 3 أسرى صهاينة من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت الحركة أن الأسرى الثلاثة هم إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي، موضحة أن اثنين منهم من كبار السن، بينما الثالث يعاني من إصابة أو حالة مرضية.

وتأتي هذه العملية ضمن الدفعة الخامسة لإطلاق سراح الأسرى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلا بريا للقوات الصهيونية منذ انطلاق العملية العسكرية. ورفعت كتائب القسام لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى وكتبت عليها "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، باللغات الثلاث: العربية والعبرية والإنجليزية، بينما حملت اللافتة صورة للعلم الفلسطيني إلى جانب قبضة يد.

وجاء اختيار القسام لهذه العبارة، ردا على مطالبة الكيان الصهيوني بألا تحكم حركة "حماس" قطاع غزة، وبعد أيام من مطالبته بمغادرة جميع قادة "حماس" أو بعضهم قطاع غزة إلى دولة أخرى، في ضوء حديث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اقتراح لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وأماكن أخرى من العالم.

كما وضعت كتائب القسام صورة لرئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، داخل مثلث أحمر، إلى جانب مشاهد لآليات صهيونية مدمرة، وكتب أسفلها بالعبرية "النصر المطلق".

وعند إتمام تسليم الدفعة الخامسة، تكون القسام قد سلمت 16 أسيرا صهيونيا ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.