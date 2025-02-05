العميد والشباب من أجل لقب "الزعامة"

تتوجه الأنظار، مساء اليوم، صوب ملعب 5 جويلية الأولمبي، الذي سيحتضن مباراة كأس الجزائر الممتازة، التي ينشطها الجاران مولودية الجزائر بصفته حامل لقب بطولة موسم 2023/2024 وشباب بلوزداد المتوج بكأس الجزائر لنسخة 2024.

يتجدد اللقاء بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، هذا المساء، في ملعب 5 جويلية الأولمبي، في ظروف مغايرة تماما عن سابقتها هذا الموسم، التي فاز فيها النادي البلوزدادي (3/1) على مضيفه في البطولة المحلية.

ويتواجد العميد و"الشباب" في أحسن أحوالهما، قبل خوض أول لقاء يجمعهما في مسابقة الكأس الممتازة، حيث يراهن رفقاء القائد أيوب عبداللاوي على تأكيد عودتهم القوية بعد تتويجهم باللقب الشتوي وتأهلهم لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بقيادة المدرب التونسي خالد بن يحيى الذي قاد المولودية في 8 مباريات لحد الآن دون انهزام.

أما شباب بلوزداد الذي تخطى آثار خيبة الإقصاء من رابطة أبطال إفريقيا فبدأ يستعيد توازنه من خلال عودته بانتصار خارج الديار على مولودية وهران بثنائية نظيفة في اللقاء المتأخر من البطولة المحترفة، مكنه من إنهاء المرحلة الشتوية وصيفا وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر.

وتعد مواجهة "السوبر" ثأرية بالنسبة لمولودية الجزائر، بعد أن ضيعت فرصة التتويج بثنائية الموسم الماضي أمام شباب بلوزداد بخسارتها نهائي كأس الجزائر بهدف دون رد، ناهيك عن خسارتها لقاء البطولة هذا الموسم في ملعب 5 جويلية الأولمبي أيضا في عهد المدرب السابق للعميد بوميل الذي تم استبداله بخالد بن يحيى.

وعلى ذكر المدرب خالد بن يحيى فإن هذا الأخير كان وراء آخر فوز للمولودية على شباب بلوزداد بنتيجة (2/1) قبل ثلاث سنوات، عندما كان يدرب العميد وبتعداد متواضع. وعليه يراهن خالد بن يحيى على إنهاء الهيمنة البلوزدادية على المولودية والظفر بأول لقب له مع فريقه، خاصة أنه سيستعيد أغلبية اللاعبين في هذه المباراة، على غرار حلايمية وحميدي وموالي وكذا منزلة، غير أن زكرياء نعيجي المصاب منذ مواجهة شبيبة الساورة سيكون الغائب الأكبر في تشكيلة بن يحيى، حيث لم يتدرب مع المجموعة منذ أيام.

ورغم التحاق الوافد الجديد المغترب مهدي بوسعيد بتدريبات المولودية، أول أمس الخميس، وتأهيله من طرف الرابطة، إلا أنه لن يكون معنيا بلقاء اليوم، مثلما هو الحال بالنسبة للغيني بانغورا الذي أعنت إدارة المولودية تأهيله رسميا، بعد جدل كبير أثير حول تسجيله في نظام "تي أم أس".

وسيحظى رفقاء القائد أيوب عبداللاوي بدعم جماهيري كبير، حيث نفدت الـ25 ألف تذكرة المخصصة لجمهور المولودية في ظرف قياسي، في الوقت الذي يطرح عزوف جماهير شباب بلوزداد عن المدرجات أكثر من تساؤل، حيث شهدت عملية بيع التذاكر المخصصة لمناصري شباب بلوزداد حركية بطيئة مقارنة بنظيرتها من المولودية، رغم عودة الاستقرار إلى بيت الشباب بالتحاق المدرب الجديد الألماني سيد راموفيتش خلفا للمدرب عبد القادر عمراني، علما أن المدرب راموفيتش باشر عمله مع النادي البلوزدادي، أول أمس الخميس، بحضور كامل التعداد تحسبا لمواجهة المولودية.

ويعرف التقني الألماني مولودية الجزائر، حيث واجه العميد في مناسبتين، عندما كان يشرف على تدريب يانغ أفريكانز التنزاني، لكنه خسر الرهان بهزيمة (2/0) في الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا في عهد الفرنسي أمير بوميل، قبل أن يفرض عليه المدرب خالد بن يحيى التعادل في دار السلام ويقصيه من المنافسة.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم يقوده لحلو بن براهم بمساعدة عميروش بوفاسة وخير الدين جنادي، أما الحكم الرابع فهو يوسف الطيب بودربال.