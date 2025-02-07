مؤسسة "إيتوزا" مدعوة لدعم النقل نحو الأقطاب السكنية الجديدة



قال وزير النقل سعيد سعيود، نهار اليوم من البليدة، أنه لا يستبعد أن يتم التنسيق وتعزيز النقل وتدعيمه من قبل مؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة، والتي تمتلك حظيرة هامة مكونة من أزيد من 900 حافلة، نحوالأقطاب السكنية الجديدة، مثل حوش الريح في مفتاح والمدينة الجديدة ببوينان، ومختلف ولايات الوطن، في حال استدعى الوضع ذلك، لضمان توفير النقل للجميع، وعن عودة نشاط ثاني أطول خط مصعد هوائي بالعالم، في خط "البليدة والشريعة"، المتوقف منذ 18 شهرا، قال الوزير أنه "بصدد دراسة الوضع، وأنهم يجتهدون لإعادة الاعتبار له".

سعيد سعيود خلال معاينة مشاريع قطاعية محلية في البليدة، قال حول أشغال التهيئة، التي يعرفها خط سكة الحديدية بحسين داي في العاصمة، لحد تخفيض نشاط القطارات بنسبة 40 بالمائة تقريبا، بأنه أعطى تعليمات حول أهمية الخط ، وإعادة تفعيل نشاط قطار الضاحية به ، على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، لضمان النقل لصالح الطلبة الجامعيين على وجه التحديد، في انتظار استكمال الأشغال بشكل نهائي، ليعود بالحديث عن النقل بالأقطاب السكنية الجديدة بكل من حوش الريح في مفتاح والمدينة الجديدة في بوينان، بأنهم لا يستبعدون التنسيق مع مؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة، لعدد الحافلات التي تمتلكها والبالغ عددها أكثر من 900 حافلة، لنقل وتوصيل المسافرين إلى حدود ولاية البليدة، وأيضا بكل ولايات الوطن، التي تشهد مشاريع سكنية مثل هذه، والتي تعيش عمليات ترحيل نحوها، وأنهم كوصاية يحرصون على "دعمها بشكل استثنائي"، لتخفيف متاعب النقل بالنسبة للزبائن، بالخطوط النشطة والحيوية.

وعن تركيب وإنتاج حافلات نقل المسافرين، قال وزير النقل أن الأمور جارية وسارية بشكل متقدم، مع مؤسسة سوناكوم وشركة ثانية، لتعزيز الحظيرة الوطنية بهذا النوع من وسائل النقل، والتي سترى النور مع العام الجاري 2025، ليثمن عملية الرقمنة التي أصبحت تطبقها محطات نقل مسافرين، في اقتناء التذاكر أو إلغائها مثلا، كل ذلك عن بعد، مع وضع تطبيقات مهمة أخرى، لتحسين وتطوير قطاع النقل بالشكل المرضي.

وعن مشاكل أصحاب السيارات الصفراء، رد الوزير في نموذج البليدة، بأن فيه أزيد من 2000 رخصة ممنوحة، لكن الواقع يكشف أن 50 بالمائة فقط عملية، والباقي ستتم دراسة وضيعاتها لمعالجتها وإيجاد الحلول لها، ليؤكد حول حركية السير بالبليدة، والتي أصبحت معقدة، استدعى الأمر وضع مخطط نقل مروري جديد تجريبي، بأنهم اتخذوا إجراءات لتحرير معبر القطارات الأول المغلق بقرار وزاري، على أن يتم إعادة فتح المعبر الثاني ،بعد دراسة كل الظروف بشكل يضمن الأمن للجميع.

ب.رحيم