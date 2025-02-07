المدوري يعبر عن امتنانه وتقديره لمواقف الجزائر الداعمة لتونس

عبر اليوم السبت رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري في ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف التونسية عن امتنانه وتقديره لمواقف الجزائر قيادة وشعبا الداعمة لتونس في المرحلة الدقيقة من مسيرتها.

ونوه المدوري خلال إشرافه مناصفة مع الوزير الأول نذير العرباوي على الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف ( 8 فبراير 1958 ) بمعتمدية ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف التونسية، ''بالدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر لتونس في مسيرتها الدقيقة''.

كما أكد أن ''إحياء ذكرى ساقية سيدي يوسف يمثل فرصة لتجديد التذكير بالوحدة والتضامن بين شعبي البلدين الشقيقين في سبيل تحقيق التقدم ولازدهار''.

وعبر المدوري عن '' ارتياحه العميق للحركية المسجلة على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات خصوصا ما تعلق منها بالجانب الأمني الذي يشكل - حسبه - سدا منيعا في مواجهة التحديات الأمنية ومنها الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود''.

واستعرض رئيس الحكومة التونسية بالمناسبة المحطات البارزة التي شهدتها العلاقات التونسية الجزائرية في السنوات الأخيرة بقيادة رئيسي البلدين السيدين عبد المجيد تبون و قيس سعيد .

وتميزت الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي شارك فيها وفد رفيع المستوى من البلدين الشقيقين وجرت بهذه المعتمدية التابعة لولاية الكاف التونسية بالترحم على أرواح الشهداء وتنظيم لقاء تخلله تدخل رئيس الحكومة التونسية السيد كمال المدروي والوزير الأول الجزائري السيد نذير العرباوي.