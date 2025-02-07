وفاة 9 أشخاص وإصابة 337 آخرين في حوادث المرور



توفي 9 أشخاص وأصيب 337 آخرون بجروح على إثر حوادث مرور سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أوردته، اليوم السبت، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تمنراست بوفاة شخصين (2) وجرح (2) آخرين في اصطدام بين سيارتين ببلدية ودائرة أبلسة.

كما تدخلت ذات المصالح من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 39 شخصا تسمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه بمساكنهم بعدة ولايات، توفي على إثر ذلك 3 أشخاص بكل من ولايات باتنة، الشلف وبجاية.