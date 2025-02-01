انطلاق المعرض الوطني للكتاب الإثنين المقبل بوهران



سيكون عشاق المطالعة على موعد مع فعاليات المعرض الوطني للكتاب، الذي ستنطلق فعالياته يوم الإثنين المقبل بالمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر (مامو) بوهران، وذلك بتنظيم من وزارة الثقافة والفنون عبر الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. وسيستمر المعرض من 10 إلى 17 فيفري، مقدماً برنامجاً ثرياً يجمع بين الأنشطة الثقافية والفنية، من ورشات تثقيفية وترفيهية إلى مسابقات موجهة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار البرنامج المسطر، سيتم تنظيم ست ندوات بدار الثقافة والفنون "زدور إبراهيم بلقاسم"، تتناول مواضيع متنوعة تشمل اللغة العربية، توظيف التراث في المسرح الجزائري، آليات الاستفادة من الدعم في إطار توزيع الإتاوة المحصلة على الاستنساخ الخطي، وتعزيز اللغة الأمازيغية عبر نشر كتاب يعكس تجربة المحافظة السامية للغة الأمازيغية. كما ستتناول الندوات مظاهر الرواية الجزائرية، الترجمة بين المحلية والعالمية، تجربة السينما الجزائرية من الرواية إلى الشاشة، بالإضافة إلى التراث المادي الهندسي لمدينة وهران.

وسيشهد المعرض أيضاً تنظيم ندوة خاصة حول الذاكرة الوطنية في الجزائر الجديدة، سينشطها رئيس اللجنة الوطنية للذاكرة لحسن زغيدي، بمشاركة عدد من الأساتذة المختصين، من بينهم جمال يحياوي، عبد العزيز فيلالي، ومحمد قورصو، حيث ستتم مناقشة مواضيع تتعلق بترسيخ الذاكرة الوطنية والتاريخ المشترك للجزائريين.

وفيما يخص الأنشطة الموجهة للأطفال، خصص المنظمون فضاءً يحتوي على ورشات تثقيفية تشمل العروض المسرحية التفاعلية حول القراءة، مهارات المطالعة والتلخيص، وتقنيات الكتابة القصصية، إلى جانب جناح خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ومسابقات ثقافية. وتتولى تنظيم هذه الأنشطة عدد من الجمعيات المحلية الناشطة في المجال الثقافي، من بينها "آثار العابرين"، "جليس الأنام"، و"شباب وهران".

وسيحمل المعرض شعار "الباهية تقرأ"، حيث سيشهد تنظيم أمسيات شعرية يشارك فيها عدد من المبدعين في مختلف الأنماط الأدبية، إضافة إلى عروض مسرحية وحفل موسيقي، مما يجعل من هذه الفعالية حدثاً ثقافياً بارزاً يعكس اهتمام الجزائر بدعم القراءة ونشر الثقافة.