مولودية الجزائر تتوج بالكأس الممتازة (فيديو)

أحرزت مولودية الجزائر، اليوم السبت، الكأس الممتازة بعد الفوز أمام الغريم شباب بلوزداد في مقابلة مثيرة احتصنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وانتهت المباراة بالتعادل بثنائية في كل شبكة قبل أن تنتقل المباراة إلى ركلات الجزاء التي حسمها العميد بنتيجة 4-3.

وسجل ثنائية المولودية المهاجم بايازيد في الدقيقة الـ 15 عن طريق ضربة جزاء والمدافع عبد اللاوي في الدقيقة 27 .

في المقابل، سجل ثنائية "العقيبة" المهاجم أيمن محيوص عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 68، وعاد نفس اللاعب ليوقع الهدف الثاني في آخر لحظات المواجهة مستغلا خطأ فادح من الحارس رمضان.

وأضاف فريق المولودية رابع كأس ممتازة في تاريخه بعدما حصد اللقب لثلاثة مرات سابقة أعوام 2006 و2007 و2014، في حين توج الفريق البلوزدادي باللقب مرتين.

وبهذا تثأر مولودية الجزائر رياضيا من نفس المنافس الذي تغلب عليها في نهائي كأس الجمهورية شهر جويلية الماضي وتحرز أول لقب لها في الموسم وتبقى تنافس على ثلاثة ألقاب أخرى (بطولة، كأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا)، فيما سيركز الشباب على منافستي البطولة وكأس الجمهورية بعدما فقد هدفي الكأس الممتازة والمنافسة الإفريقية.