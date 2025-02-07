الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت عن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.

وأوردت الرئاسة -في بيان- أن "الرئيس جوزيف عون وقع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".

وأعلن الأمين العام لرئاسة الحكومة اللبنانية محمود مكية أنه جرى تسمية نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة وفقا لمرسوم رئاسي، وياسين جابر وزيرا للمالية، ويوسف رجي وزيرا للخارجية والمغتربين، وأحمد الحجار وزيرا للداخلية والبلديات، وميشال منسى وزيرا للدفاع.

وعقب إعلان تشكيل الحكومة، قال سلام إن "الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ. وستسعى الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة".

وأضاف "سيكون على الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب المضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ اتفاق الطائف".

وتعهد بأن تعمل حكومته "بالتجانس بين مختلف أعضائها وألا يكون التنوع مصدر تعطيل" لعملها.

وأردف قائلا "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ. وآمل أن نطلق معا ورشة عمل بناء لبنان الجديد".

من جهته أعرب عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن أعضائها غير حزبيين وسيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين، لأن هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان.

يشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان يأتي بعد محادثات استمرت أكثر من 3 أسابيع مع مختلف الأحزاب السياسية حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.